В Минске после восьми месяцев проверок закрылся магазин Symbal.by. Фото: сайт Symbal.by

В Минске после восьми месяцев проверок закрылся магазин Symbal.by: и в офлайн-формате, и в онлайн. Об этом сообщили авторы проекта на официальном сайте магазина.

Магазин Symbal.byсуществовал на протяжении семи лет. Авторы проекта не исключают, что может быть когда-нибудь магазин «воскреснет», но конкретных сроков, когда именно это произойдет, не называют.

- Мы вынуждены сообщить, что магазин Symbal.by в офлайн и в онлайн форматах с марта закрылся на неопределенный срок. Все де события, которые на протяжении последних восьми месяцев происходили вокруг магазина, привели к тому, что мы больше не может арендоваться помещения для дальнейшей коммерческой деятельности в любых форматах, а также держать штат сотрудников, - говорится в сообщении.

Онлайн-магазин продолжал работать до 30 января 2021 года.

Напомним, что 15 июня 2020 года в магазин Symbal.by пришли с проверкой сотрудники налоговой инспекции вместе с представителем отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Чуть позже санстанция призывала закрыть производство Symbal.by по причине «причинения вреда жизни и здоровью населения». Также на магазин МЧС подавало в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В офис Symbal.by в Минске пришел ОБЭП.

Что ищут, пока неизвестно. Возможно – флаги. (подробности)

Задержанных сотрудников Symbal.by отправили на Окрестина, из магазина забрали всю технику и товар.

Сначала увезли замдиректора и бухгалтера, а затем конфискованные вещи и еще двух сотрудниц. (подробности)

Всех сотрудников магазина Symbal.by отправили на «сутки»: стало известно, как проходили суды.

Также задержанные рассказали об условиях содержания на Окрестина: они спят на голых нарах или на полу. (подробности)