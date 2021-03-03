Просто до слез: видео встречи волонтера штаба Бабарико с маленьким сыном после выхода из тюрьмы растрогало пользователей соцсетей

Левон Халатрян не признал себя виновным. Фото: «Наша Нiва».

Волонтер штаба Виктора Бабарико Левон Халатрян поделился в Instagram видеороликом, где запечатлена его встреча с маленьким сыном, которого он не видел долгое время, пока находился за решеткой.

– Меня часто спрашивают про мое воссоединение с сыном. И я хочу сказать пару слов об этом. Конечно же, в голове встреча рисовалась совсем иначе, наверное, по лекалам фильмов. На деле оказалось так, как можно посмотреть на видео. Я жутко отвык от него, а он отвык от меня, хотя Яна часто разговаривала с ним про папу, читала мои письма. Но визуальныи образ – это другое. Поэтому, неожиданно увидев меня, он растерялся и не знал, что делать. Я не стал расстраиваться (это всегда верное решение), – подписал кадры Халатрян.

По его словам, такими заточениями в различные тюрьмы государство наносит сильныи удар по семьям, который может их разрушить.

– Я был там всего полгода, а что происходит после нескольких лет? – задал он риторический вопрос.

Подписчики Халатряна в Instagram признались в комментариях, что кадры тронули их до слез.

«Какие правильные слова и какая трогательная встреча», «Реву слезами счастья», «Ааа ревууу», «Трогательно», «Спасибо, проплакалась, очень трогательный и грустный пост!», «Просто до слез, очень очень рада за вас», «По мне это гораздо трогательнее, чем в любом слезливом фильме ! По-настоящему, до кома в горле», – высказали мнение пользователи.

Напомним, что Халатряна задержали 11 августа прошлого года и сильно избили. Сначала его обвинили по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса – «Участие в массовых беспорядках», однако в декабре обвинение переквалифицировали на ч. 1 ст. 342 УК – «Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок».

В феврале этого года состоялся суд, Халатряна признали виновным в том, что он участвовал в массовых акциях ночью после выборов. Его приговорили к двум годам «химии» и временно отпустили.