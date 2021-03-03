Курсы валют в Беларуси на 3 марта: доллар на торгах подешевел, а евро подорожал

Курсы валют в Беларуси на 3 марта Фото: Инна КОРСАК

На Белоруской валютно-фондовой бирже в среду, 3 марта, прошли торги. Доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали. Информация была опубликована на сайте БВФБ.

Доллар подешевел на 0,0161 и теперь стоит 2,6073 белорусского рубля.

Евро подорожал на 0,0014 и теперь стоит 3,1529 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,0292 и теперь стоит 3,5453 белорусского рубля.

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