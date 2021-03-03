Курсы валют в Беларуси на 3 марта: доллар на торгах подешевел, а евро подорожал

Курсы валют в Беларуси на 3 марта
Фото: Инна КОРСАК
На Белоруской валютно-фондовой бирже в среду, 3 марта, прошли торги. Доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали. Информация была опубликована на сайте БВФБ.
Доллар подешевел на 0,0161 и теперь стоит 2,6073 белорусского рубля.
Евро подорожал на 0,0014 и теперь стоит 3,1529 белорусского рубля.
Российский рубль подрос на 0,0292 и теперь стоит 3,5453 белорусского рубля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Новый КоАП, штрафы за пьяную езду вдвое выше, ограничение роста цен на ряд лекарств: что изменится в Беларуси с 1 марта 2021 года.
Собрали самые важные изменения, которые ждут нас уже в первый день календарной весны. (подробности)
За год зарплата в авиаперевозках упала на 1000 рублей, а парикмахеры получили на 9,7 рубля больше: чьи зарплаты в Беларуси не дотянули до средней.
При этом в четырех областях страны средний заработок января не превысил 1100 рублей. (подробности)