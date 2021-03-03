Стоит ли носить сразу две медицинские маски для защиты от COVID-19, рассказала врач

Усилится ли защита от коронавируса, если носить две маски, объяснила врач Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицинская маска будет эффективна, если состоит минимум из двух или трех слоев. Такое заявление сделала чиновник здравоохранения Великобритании, доктор Сьюзан Хопкинс.

Так она прокомментировала популярное в США явление – «двойную маскировку», когда люди носят сразу две медицинские маски, чтобы усилить защиту от коронавируса.

По словам Хопкинс, это бессмысленно, она посоветовала лучше сразу выбрать многослойное средство индивидуальной защиты.

– Мы рекомендуем как минимум два слоя, а в идеале – три слоя в маске. Чем больше слоев, тем лучше, – уточнила медик, ее цитирует Daily Mail.

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