В Генпрокуратуре рассказали, что в 2020 году на 20% снизилось число обвиняемых, которых заключали под стражу. Фото: БелТА

В Генеральной прокуратуре рассказали, что в 2020 году на 20% снизилось число обвиняемых, которых заключали под стражу. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Из числа тех, кто все же был заключен под стражу в 2020 году, 54,8% - ранее уже были судимы; 10,3% - скрывались от органа уголовного преследования; 5,1% - иностранные граждане, а также лица без гражданства; 5% - не имели определенного места жительства.

Прокуроры, по причине отсутствия достаточных оснований, отказали в даче санкций на заключение под стражу в отношении 315 граждан.

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