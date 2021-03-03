52-летний мужчина из Новогрудка облил жену бензином и грозил сжечь. Вот что его так разозлило

Мужчина облил жену бензином и угрожал сжечь, она убежала. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

52-летний мужчина из Новогрудка угрожал убить свою жену, когда увидел, что та с кем-то переписывается в телефоне.

Это произошло 19 февраля, рассказали в ОИОС УВД Гродненского облисполкома. Мужчина с утра уже употребил алкоголь и был нетрезв. Около полудня он обратил внимание, что его 41-летняя жена отвечает на сообщения в телефоне. Супруг решил, что она переписывается с другим мужчиной.

Вспышка ревности едва не закончилась трагедией – муж облил супругу бензином и угрожал сжечь ее. К счастью, свою угрозу он не осуществил – женщина успела выбежать на улицу.

Действия мужчины квалифицированы как угроза убийством (ст.186 Уголовного кодекса РБ), сообщили в УВД. Раньше мужчине не привлекался к уголовной ответственности и даже в нарушении административного кодекса не был замечен.

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