В Гомеле мужчине дали 3,5 года колонии усиленного режима за попытку поджога «Табакерки»

Вадим Цикунов во время процесса. Фото: "Гомельская вясна"

В Гомеле Вадиму Цикунову дали 3,5 года колонии усиленного режима за попытку поджога «Табакерки». Приговор был вынесен в среду, 3 марта. Об этом сообщает портал tut.by.

Ранее прокурор запрашивал 4,5 года колонии в отношении обвиняемого.

Мужчину обвиняли в том, что он сделал «коктейль Молотова», а потом бросил его в сторону «Табакерки».

Правозащитники «Гомельской вясны» сообщили, что киоск не пострадал, ущерб от действий Цикунова составил 26 рублей 36 копеек. Мужчина его уже выплатил.

В суде Вадим Цикунов говорил о том, что не собирался что-то конкретное поджигать и кому-то вредить.

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