В Гомеле трактор врезался в микроавтобус – пострадал годовалый ребенок. Фото: УВД Гомельского облисполкома

В Гомеле трактор врезался в микроавтобус. В результате произошедшего пострадал годовалый ребенок. Об этом сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

- Инцидент произошел во вторник, 2 марта. За рулем трактора находился 62-летний водитель. Он ехал по проспекту Космонавтнов в направлении улицы Богдановича. При повороте налево мужчина, не убедившись в безопасности маневра, совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген». За рулем авто находился 25-летний водитель. Он ехал во встречном направлении, - пояснили в ведомстве.

В результате случившегося пострадал годовалый пассажир, который находился в автомобиле. Ребенок был доставлен в травматологическое отделение «Гомельской областной детской клинической больницы».

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