У новорожденного ребенка нашли новую мутацию COVID-19, как это могло произойти?

У новорожденного младенца, инфицированного ковидом в утробе матери, нашли новую мутацию вируса. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Швеции обнаружили мутацию коронавируса у новорожденного ребенка. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на TheConversation.

Женщина родила ребенка путем кесарева сечения в больнице в шведском городе Мальмё. Операцию пришлось проводить экстренно – у плода была аномально низкая частота сердечных сокращений, а у матери – сильные боли в животе. Когда медики провели тест на коронавирус, оказалось, что он положителен и у матери, и у младенца. Ребенок был заражен еще до рождения.

Через несколько дней врачи обнаружили, что вирус в организме младенца мутировал. У него оказался новый штамм, отличный от исходного.

"Это первый случай генетического изменения коронавируса в уникальных условиях передачи от матери к плоду до рождения", —цитирует издание акушера-гинеколога Мехрен Зайгам. Г-жа Зайгам предполагает, что появление нового штамма через пять дней после рождения ребенка может быть вызвано контактом новорожденного с внешней средой после того, как он покинул утробу матери.

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