Лукашенко поздравил премьер-министра России Мишустина с 55-летием

Лукашенко поздравил Мишустина с 55-летием. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Александр Лукашенко в среду, 3 марта, поздравил премьер-министра России Михаила Мишустина с 55-летием. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Президент Беларуси в поздравлении подчеркнул, что очень высоко ценит личный вклад Мишустина в укрепление союзнических отношений.

В телеграм-канале «Пул Первого» ранее была опубликована информация о том, что премьер-министра России Михаил Мишустин встретит свой юбилей в Сибири.

Михаил Мишустин был назначен на должность премьер-министра России в январе 2020 года. До этого на протяжении десяти лет он был руководителем Федеральной налоговой службы России. Также Мишустин является Председателем Совета Министров Союзного государства – исполнительного органа данного интеграционного объединения.

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