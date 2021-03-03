В Австрии 41 человек умер после получения вакцины от COVID-19

В Австрии более 40 человек умерли после того, как получили вакцину от ковида. Фото: Павел МАРТИНЧИК

41 человек, получивший вакцину от ковида, скончался в Австрии. Все эти люди были привиты вакциной Pfizer/BioNtech, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения Австрии.

Врачи заявили, что смерть пациентов не связана с применением вакцины. Так, сразу после вскрытия троих пациентов эта версия была исключена. Еще 11 человек были привиты от CОVID-19 в то время, как они уже были инфицированы коронавирусом и находились в инкубационном периоде. Еще 19 пациентов страдали заболеваниями, которые, как считают медики, и привели к их смерти. Пока не говорится об обстоятельствах смерти еще восьми человек.

Вакцинация от коронавируса в Австрии началась 27 декабря. Используется вакцина Pfizer. В других странах также были зафиксированы случаи смертей или ухудшения состояния пациентов после того, как им проводили вакцинацию.

С апреля все желающие граждане Беларуси смогут сделать прививку от ковида. Используется российская вакцина «Спутник V», также сообщалось о ста тысячах доз вакцины «Синофарм» китайского производства, которую привезли в Беларусь как подарок от КНР.