В Минске задержали магистранта БГУ, который «сливал» в сеть фото перемещения милицейского транспорта. Фото: скриншот с видео МВД

В Минске задержали 22-летнего магистранта БГУ, который «сливал» в сеть фото перемещения милицейского транспорта. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД.

- Сотрудникам ГУБОПиК МВД удалось выйти на 22-летнего молодого человека, который неоднократно принимал участие в протестах в Минске, а также являлся активным участником телеграм-канала «Вольный профсоюз БГУ», где велось обсуждение проведения несанкционированных массовых мероприятий, - прокомментировали в ведомстве.

Сотрудникам милиции удалось также выяснить, что парень пересылал в экстремистский телеграм-канал фотографии перемещения милицейского транспорта, которые он сам и сделал.

- Он также распространял продукцию, которая включена в республиканский список экстремистских материалов, - добавили в МВД.

По результатам проверки в отношении парня были составлены несколько административных протоколов за распространение информационной продукции, которая содержит призывы к экстремистской деятельности, а также за неповиновение сотруднику милиции при исполнении им служебных полномочий.

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