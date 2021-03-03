До +7 градусов: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси 4 марта

Синоптики рассказали, какой будет погода 4 марта Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси в четверг, 4 марта, по прогнозам синоптиков в ожидается до 7 градусов тепла. Информация была опубликована на сайте pogoda.by.

Ночью по стране ожидается переменная облачность, а днем будет облачно с прояснениями. Ночью, по предварительной информации, осадков не ожидается. Утром местами в Витебской области, а днем во многих района Беларуси пройдут мокрый снег и дождь.

Ночью и утром в Беларуси ожидается слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет преобладать юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Днем по югу ветер будет порывистым.

Ночью температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градусов, а днем – от плюс 1 до плюс 7 градусов.

Синоптики предупредили о том, что атмосферное давление будет интенсивно падать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Теплее нормы: синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси весь март.

В Белгидромете рассказали, что в марте 2021 года будет теплее, чем обычно, но могут быть и сюрпризы погоды. (подробности)

Погода в Беларуси на 1 марта: неделя начнется со снега, а какой будет весна 2021 года?

Мы узнали о погоде на понедельник, 1 марта, и о том, какую весну нам пророчат народные приметы. (подробности)