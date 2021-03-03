Влюбленные обокрали аптеку в Витебске, но взяли не презервативы

Влюбленная пара хватала лекарства в аптеке и рассовывала по карманам. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Оксана БРОВАЧ

В Витебске влюбленная пара обокрала аптеку. Как рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома, 31-летний мужчина и его 30-летняя подруга зашли в аптеку. Воры присмотрели стеллаж с витаминами, который не был прикрыт стеклом. Один из них отвлекал внимание провизора, второй набивал карманы пузырьками и коробочками.

Всего влюбленные вынесли из аптеки витаминов и биодобавок более чем на 400 рублей. Все продали по дешевке знакомому.

Вычислили криминальную парочку благодаря записям камер видеонаблюдения. В отношении мужчины и женщины возбудили уголовное дело, их проверяют на причастность к похожим преступлениям.

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А вот какие еще истории случаются в аптеках: как самый невозмутимый провизор Витебска поговорил с женщиной, которая была сильно не в духе.