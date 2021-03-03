Личные вещи: три кило кокаина. Дальнобойщика будут судить за перевозку наркотика

Вот так выглядят три кило кокаина. Это в 1200 раз превышает понятие "крупного объема" наркотических средств, используемое в УК. Фото: Следственный комитет.

В Гродненской области СК завершил расследование уголовного дела о незаконном хранении наркотического средства с целью сбыта. «Герой» этой истории – 44-летний водитель-дальнобойщик. Мужчину, который управлял фурой DAF , задержали еще 21 сентября 2020 года, когда он пытался пересечь границу. Он вез более 3 килограммов кокаина.

Мужчина рассказал следователям, что кокаин ему передал некий мужчина в Бельгии, чтобы он доставил наркотик в Москву. За услугу водителю заплатили 1000 евро. Мужчина спрятал кокаин в личных вещах – надеялся, что его дорожную сумку проверять не будут.

-Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.328 (незаконное с целью сбыта приобретение хранение и перевозка особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенный в группе лиц) и ч.2 ст.3281 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенное в группе лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Республики Беларусь, - рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Дело передано в прокуратуру для направления в суд. Объем изъятого кокаина более, чем в 1200 раз превышает крупный размер, уточнила Мария Трушинская.

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