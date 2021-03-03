Не ешьте это! Жевательные конфеты «Мамба», которые продают в Беларуси, опасны. Но не все

Эти конфеты будут изъяты из продажи и больше их в Беларусь ввозить не будут - там нашли опасный подсластитель. Фото: danger.gskp.by

Если вы уже купили или собираетесь купить жевательные конфеты «МАМВА КОЛА & ФРУКТЫ”, внимательно читайте этикеткпи. Некоторые виды этих конфет запрещены в Беларуси с 4 марта. Конфеты признаны опасными – в них содержится подсластитель Е420ii. Это сорбитовый сироп. По требованиям технических регламентов Таможенного союза, ввозить и продавать такое нельзя.

Конфеты МАМВА производятся в Германии, а импортирует их в Беларусь минское ООО «Альфа-Дистрибьюция». Запрещены с 4 марта мамбы со вкусом кола-ананас, кола-вишня, кола-лимон и кола-апельсин, сообщается в Реестре опасной продукции.

Ранее сообщалось об опасных для здоровья малышей погремушках, которые изымают из продажи в Гродненской области. А вот какая история произошла на Витебщине – там из продажи изъяли пистолеты, стреляющие в рот ребенка конфетами, и унитазы, из которых предлагалось лакать сладкий напиток.