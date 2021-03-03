8 марта - мороз и метели. Возвращение зимы прогнозируют в ближайшие дни в Беларуси

Возвращение зимы прогнозируют в Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Какая по-настоящему весенняя погода стояла последние дни! Солнце, ручейки, пение птиц… Но не тут-то было. Зима, как оказалось, так просто не отступит. Похолодание ожидается в Беларуси уже с пятницы, 5 марта. Такой вывод можно сделать из прогноза погоды по численной модели GFS на 6 дней, опубликованного 3 марта на сайте Белгидромета pogoda.by.

Итак, уже в ночь на пятницу ожидается понижение температуры воздуха до минус 5 градусов, а утром 5 марта - до 6 мороза, днем - от ноля до минус двух градусов. Прогнозируется, что вечером в пятницу начнутся снегопады. Утром в субботу, 6 марта, может похолодать до минус 8 градусов. Осадки в виде снега продолжатся все последующие дни, более того, с воскресенья они перейдут в метели.

А в понедельник, 8 марта, Женский день и праздник весны белорусы будут отмечать тоже с метелями и температурой воздуха до минус 8-10 градусов! Ожидается, что утром 9 марта будет еще холоднее: до минус 13-15 градусов в Витебской области. При этом ветер сменит направление на северное.

Традиционно теплее будет на западе республики - в Брестской и Гродненской областях. Однако и там без метелей и морозов не обойдется.

Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически компьютером, без контроля и корректировки синоптика, и может изменяться.