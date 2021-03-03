Куда поехать на длинные выходные? В Беларуси назначили дополнительные поезда по популярным маршрутам

В Беларуси назначили дополнительные поезда по популярным маршрутам Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Белорусов ждут более длинные, чем обычно, выходные: гулять будем сразу три дня. А все благодаря Женскому дню, ведь 8 марта выпадает в этом году на понедельник, поэтому к субботе и воскресенью прибавится в качестве выходного еще один день.

Белорусская железная дорога предлагает не сидеть дома в праздники, а отправится в поездку. Для этого назначены дополнительные поезда. Три выходных дня могут стать отличным поводом посетить родных, друзей, попасть на экскурсии в другие города.

Итак, с 5 по 9 марта внутри страны уже назначено 19 дополнительных поездов, которые будут курсировать по самым популярным у пассажиров маршрутам, Это те, которые связывают столицу с областными центрами, а также с некоторыми районными городами: Минск-Гомель, Минск-Брест, Минск-Витебск, Минск-Гродно, Полоцк-Минск, Минск-Светлогорск, Кричев-Орша-Минск. Еще один поезд будет курсировать между Гомелем и Могилевом.

- Наибольшее количество дополнительных поездов предусмотрено на 5 и 8 марта, - уточнили в БелЖД и добавили, что уже продали на праздничные дни на поезда с нумерованными местами свыше 60 тысяч билетов.