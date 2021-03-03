По уху тоже даст. Ученые рассказали, почему у людей, заболевших ковидом, возникают проблемы со слухом

Коронавирус может вызвать проблемы со слухом - зрительный нерв очень нежный и страдает от любой интоксикации, говорят ученые. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Ученые объяснили, почему коронавирус представляет опасность для слуха инфицированных. Как пишет РИА Новости со ссылкой на директора Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Николая Дайкеса, СOVID-19 вызывает повреждение слухового нерва.

Такие проблемы возникали в большей степени у тех, у кого коронавирусная инфекция протекала тяжело – у больных, находящихся на стационарном лечении вообще и в реанимации в частности.

Ученый объяснил, почему так происходит. По его словам, слуховой нерв – одно из самых нежных образований в организме человека, следовательно, он страдает практически от любой интоксикации.

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