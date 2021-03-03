«Беларусбанк» возобновил выдачу потребительских кредитов: сколько можно взять на среднюю зарплату

«Беларусбанк» возобновил выдачу потребительских кредитов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Новости для кредитополучателей сообщил 3 марта «Беларусбанк». Крупнейший банк страны возобновил выдачу кредитов на потребительские нужды. Срок кредитования - до 5 лет под 25% годовых (раньше можно было взять потребительский кредит под 13,35%). А в случае подачи заявки через дистанционные каналы (сайт в интернете, М-банкинг, Контакт-центр, Инфокиоск) процентная ставка по кредиту установлена в размере 24%. Можно подать заявку и специалисту в отделении банка. Отметим, что примерно на 25% подорожал на протяжении прошлого года доллар.

Выдача кредитов на потребительские нужды возобновлена в рамках кредитного конструктора, сообщается в информации «Беларусбанка».

Если взять среднюю зарплату в Беларуси 1290 рублей и рассчитать максимальную сумму кредита (при этом не имея других долгов), то банк выдаст максимум 13 тыс. 650 руб. Ежемесячно придется выплачивать 516 руб. Проценты за весь период пользования кредитом составят 8 тыс. 535 руб.

Срок кредитования - до 5 лет под 25% годовых Фото: Павел МАРТИНЧИК

По кредиту для покупки товаров, выпущенных отечественными предприятиями, «Партнер Оптимальный», процентную ставку банк оставил на уровне ставки рефинансирования Национального банка Беларуси + 3,5 процентных пункта (итого 11,25% годовых).

В сообщении также отмечается, что клиенты «Беларусбанка» имеют возможность взять кредит «Партнер Online» сроком от полугода до 12 месяцев. Здесь проценты всего в пределах 4% - 11% годовых, но кредит предназначен для покупки товаров и услуг у организаций торговли (либо сервиса), которые являются партнерами банка. Уточнить информацию на этот счет можно в колл-центре банка по короткому номеру 147.

Напомним, кредиты на потребительские нужны «Беларусбанк» не выдавал около полугода - в сентябре 2020 года банк полностью приостановил потребительское кредитование.