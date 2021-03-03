Новые выборы, поддержка и санкции: с чем Тихановская вернулась из Финляндии

Тихановская встретилась с премьер-министром Финляндии - тоже молодой женщиной. Фото: t.me/tsikhanouskaya

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская завершила визит в Финляндию. Представительницу Беларуси принимали на самом высоком уровне: с ней встречались президент Финляднии Саули Ниинистё, премьер-министр Санна Марин, министр иностранных дел Пекка Хаависто, а также представители финского парламента, ОБСЕ и экс-президент страны. При этом Тихановскую сопровождал кортеж бизнес-класса и охрана.

Краткий отчет о визите политик опубликовала в своем телеграм-канале. Там отмечается, что во время встреч с финскими политиками Тихановская призвала Финляндию следить за делами политзаключенных, репрессиями против стачкома «Беларуськалия», а также рассказала о последних приговорах в Беларуси.

Так Тихановскую приветствовал президент Финляндии. Фото: t.me/tsikhanouskaya

На встречах с почетным президентом ПА ОБСЕ Илккой Канервой и депутатами финского парламента представительница Беларуси обсудила возможность организации новых выборов осенью 2021 в Беларуси.

Главе МИД Финляндии Тихановская предложила разработать долгосрочный план двустороннего сотрудничества между странами. Также в информации утверждается, что представители Финляндии заявили о поддержке четвертого пакета санкций ЕС, оказании помощи негосударственной прессе и правозащитникам, пересмотре сотрудничества с некоторыми белорусскими компаниями.