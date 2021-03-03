«Показали низкий уровень знаний». В Беларуси лишили лицензий еще троих адвокатов

В Беларуси лишили лицензий еще троих адвокатов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси 3 марта провела внеочередную аттестацию семи адвокатов Минской областной коллегии адвокатов. - В ходе аттестации отдельные адвокаты показали низкий уровень знаний действующего законодательства, - заявили в Министерстве юстиции Беларуси.

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, комиссия приняла решение «о невозможности выполнения своих профессиональных обязанностей вследствие недостаточной квалификации» адвокатами Андреем Барташевичем, Николаем Ётка и Еленой Шинкаревич.

Также принято решение о неполном соответствии адвокатов Гороховик, Конновой, Майсеня требованиям законодательства с отсрочкой аттестации на шесть месяцев при условии выполнения рекомендаций Квалификационной комиссии, в том числе о прохождении адвокатами повышения квалификации.

О соответствии требованиям законодательства принято решение в отношении только одного адвоката - Юлии Карачун.

На комиссию вызывали адвокатов, «открыто высказывающих свою гражданскую позицию по политически мотивированным делам», пишет БелаПАН. Агентство напомнило, что в последнее время Минюст лишил лицензии двух адвокатов арестованной Марии Колесниковой, а в отношении двух других защитников Колесниковой возбуждены уголовные дела. Кроме того, лицензий были лишены еще четыре адвоката.