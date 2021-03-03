«Белая Русь» и Юрий Воскресенский с соратниками создают две новые партии: уже объявили планы и названия

«Белая Русь» планирует создать свою партию Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Провластное общественное объединение «Белая Русь» в ближайшее время проведет съезд, на котором решится вопрос о преобразовании организации в политическую партию. Ее рабочее название - Партия народного единства.

- Год, который стал Годом народного единства, очень логичный для нас, - заявил зампредседателя «Белой Руси» Александр Шатько в эфире телеканала ОНТ. - И вся программа, все те функции, к которым мы подходили, на сегодняшний день отражены в обществе.

Шатько уверен, что «Белая Русь» могла стать партией еще 10 лет назад, но тогда большинство участников участников организации «не хотели заниматься политикой».

Также о создании партии объявил политолог Юрий Воскресенский - напомним, он был в команде Виктора Бабарико, затем сидел в СИЗО, но его освободили после встречи с Александром Лукашенко. Воскресенский выступал на Всебелорусском народном собрании, а сейчас он заявил о создании партии «Демократический союз», в основу которой войдут «активисты протестного движения, которые вовремя остановились». По словам Воскресенского, сейчас формируется инициативная группа.

Кроме того, в Беларуси создается еще одна партия - «Союз». Она ориентирована на продвижение белорусско-российского сотрудничества, рассказал представитель президиума оргкомитета партии Глеб Волков.