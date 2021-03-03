Лукашенко подписал указ об оружии для службы безопасности БелАЭС Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко подписал 3 марта изменения и дополнения в указы «О мерах по совершенствованию регулирования оборота боевого, служебного, гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Республики Беларусь» и «О мерах по совершенствованию охранной деятельности».

Изменения, в частности, касаются оборота оружия и боеприпасов для Государственной фельдъегерской службы при Министерстве связи. Предприятие «Белтелеком» указ лишил права создания военизированной охраны. А для службы безопасности БелАЭС предусматривается хранение оружия и боеприпасов в воинской части внутренних войск МВД, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также подписанный документ уточняет описание формы и знаков различия работников специальной связи.