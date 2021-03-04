Михаил Горбачев пожертвовал часть Нобелевской премии детской больнице в Могилеве

Часть Нобелевской премии Горбачева перевели для детской больницы в Могилеве. Фото: "Новые известия".

Ко дню 90-летия первого и единственного президента СССР во вторник, 2 марта, вышла, посвященная его деятельности программа «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». В эфире друзья, близкие и знакомые Михаила Горбачева рассказали о нем ранее неизвестные факты.

Например, стало известно, на что пошли деньги с Нобелевской премии мира, которую Михаилу Горбачеву вручили в 1990-ом году. В девяностые о премии говорилось без подробностей, мол, все деньги перевели в бюджет страны и ушли они на благотворительность - строительство больниц.

Но 2 марта в эфире ведущий программы Андрей Малахов продемонстрировал эксклюзивные документы. По этим данным 150 тысяч долларов из премии было перечислено детскому отделению Могилевской областной больницы.

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