Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днем милиции: «Благодарю за безупречную службу»

Александр Лукашенко на совещании с главой МВД Иваном Кубраковым. Фото: БелТА.

В четверг, 4 марта, белорусские милиционеры отмечают профессиональный праздник - День милиции. В этот день сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

- Каждый из вас ежедневно находится на переднем крае борьбы с преступностью, делом доказывая преданность стране и народу, - начинается поздравление Лукашенко.

Он заметил, что белорусские милиционеры сохранили приверженность «славным традициям, заложенным ветеранами службы».

И продолжая, высказался о событиях 2020-го года, которые он назвал одним из самых сложных периодов в «биографии белорусской милиции». Лукашенко подчеркнул, что в это время четко проявилась значимость органов правопорядка - по обеспечению стабильности общества и безопасности белорусов.

- Вы достойно справились с посягательствами на конституционный строй государства. До конца выполнили свой долг, проявив мужество, стойкость и высокий профессионализм. Показали себя настоящими патриотами, - заявил Лукашенко, говоря о событиях 2020-го года.

Резюмируя, Александр Лукашенко высказал убеждение, что милиция и впредь будет делать все возможное, чтобы надежно защитить правовые основы государственного строя. А также - «нейтрализовать вызовы и угрозы экономике и мирной жизни белорусов».

- Благодарю за честную, безупречную службу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, - заключил Лукашенко.

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