В Беларуси появится новый деревообрабатывающий холдинг

Холдинг создается на базе «Ивацевичдрев». Фото: pixabay.com.
Стало известно, что в среду, 3 марта, Александром Лукашенко был подписан указ о создании в Беларуси нового деревообрабатывающего холдинга. Об этом сообщила пресс-служба президента на официальном сайте.
Холдинг создается и будет работать на базе предприятия в Брестской области - «Ивацевичдрев».
Согласно указу «Банк развития» Беларуси в качестве недежного вклада внесет находящиеся в управлении банка акции акции деревообрабатывающих организаций в уставной фонд «Ивацевичдрев». После чего ивацевичское предприятие станет управляющей компанией нового деревообрабатывающего холдинга
- При этом согласно указу из прав и полномочий Банка развития исключается управление деревообрабатывающими предприятиями, - уточнили в пресс-службе.
Одновременно с указом Лукашенко поручил белорусскому правительству совместно с облисполкомами разработать эффективную стратегию развития вновь созданного белорусского деревообрабатывающего холдинга.
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