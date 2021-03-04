В Беларуси появится новый деревообрабатывающий холдинг

Холдинг создается на базе «Ивацевичдрев». Фото: pixabay.com.

Стало известно, что в среду, 3 марта, Александром Лукашенко был подписан указ о создании в Беларуси нового деревообрабатывающего холдинга. Об этом сообщила пресс-служба президента на официальном сайте.

Холдинг создается и будет работать на базе предприятия в Брестской области - «Ивацевичдрев».

Согласно указу «Банк развития» Беларуси в качестве недежного вклада внесет находящиеся в управлении банка акции акции деревообрабатывающих организаций в уставной фонд «Ивацевичдрев». После чего ивацевичское предприятие станет управляющей компанией нового деревообрабатывающего холдинга

- При этом согласно указу из прав и полномочий Банка развития исключается управление деревообрабатывающими предприятиями, - уточнили в пресс-службе.

Одновременно с указом Лукашенко поручил белорусскому правительству совместно с облисполкомами разработать эффективную стратегию развития вновь созданного белорусского деревообрабатывающего холдинга.

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