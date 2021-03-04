Стало известно, люди, с какой группой крови больше восприимчивы к COVID-19

Ученые пытались выяснить, к какой группе крови коронавирус "прикрепляется" сильнее. Фото: pixabay.com.

То, что люди со второй группой крови могут быть более восприимчивыми к заражению «ковидом», заявили американские ученые, информирует ТАСС.

Об этом говорят результаты научного исследования, опубликованного на днях в меджурнале Американского общества гематологии.

Так ученые задались вопросом, есть ли связь между группой крови и тем, насколько сильно рецептор-связывающего домена коронавируса прикрепляется к клеткам носителя. И насколько влияет «сила прикрепления» на тяжесть заболевания. Еще гематологов интересовало, как сильно вирус COVID-19 прикрепляется к эритроцитам - красным кровяным тельцам и клеткам эпителия дыхательных путей. Исследования проводились на базе больницы на базе больницы в Бостоне (штат Массачусетс).

В итоге выяснилось, что COVID-19 «продемонстрировал высокое предпочтение к антигенам второй группы крови», которые расположены на клетках эпителия дыхательных путей. Хотя при это не было выявлено сильного отличия по степени связывания вируса с эритроцитами разных групп крови.

- Однако уверенно строить выводы о том, что обладатели второй группы крови более других людей склонны к заражению коронавирусом, еще преждевременно. Необходимо дальнейшие расширенные исследования, - предупреждают ученые.

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