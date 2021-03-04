Пресс-секретарь МВД: В интернете порядка нет. Каждый высказывается, как ему желается

Ольга Чемоданова заявила, что ничего не поменяла бы в своей жизни, и гордится тем, что является офицером. Фото: стоп-кадр | видео "Беларусь 1".

В канун Дня милиции «Беларусь 1» выпустила программу «Белорусская Super женщина» о пресс-секретаре МВД Ольге Чемодановой. Отрывок передачи появился в телеграм-канале ATN_NEWS.

В программе Ольга Чемоданова рассказывает о своей работе и о том, как все успевает, например, встает в 06.40 утра, чтобы сначала пойти на пробежку, а потом в тренажерный зал. «Женщина всегда должна быть в форме», - уверена пресс-секретарь МВД.

Говоря о своей работе, о 19 годах службы в райотделе, Ольга Чемоданова сказала, как она реагирует на высказывания о себе в сети.

- Абсолютно спокойно отношусь к тому, что обсуждают в интернете про Чемоданову. Вы представляет себе, сколько людей, сколько мнений! Это невозможно, чтобы оно сформировалось у всех одинаковое. Я с уважением должна относиться к мнению каждого, - прокомментировала она, но тут же добавила. - В интернете сейчас, к сожалению, порядка нет. Каждый высказывается, как ему желается.

В программе Ольга Чемоданова несколько раз подчеркивает, что она гордится тем, что она является офицером и замечает, что никогда бы в своей жизни ничего не поменяла.

- То чем я горжусь: я мама, я жена, я офицер, я - просто женщина и мне есть о чем сказать, - заявляет она.

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