Финляндия, Куба, Малайзия: Минздрав Беларуси добавил в карантинный список три страны, но и исключил четыре

Названы страны, после возвращения из которых, снова потребуется самоизоляция. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пресс-службе Минздрава 4 марта сообщили обновленные данные по так называемому карантинному списку - перечню стран, в которых регистрируются случаи COVID-19.

Так в перечень добавлены еще три страны, но исключены четыре других государства.

В Минздраве сообщают, что с 4 марта вновь потребуется самоизоляция по приезду из Финляндии, Кубы и Малайзии. Однако при этом с этого же дня из карантинного списка исключаются Азербайджан, Исландия, Киргизия и Морокко.

В Минздраве напомнили, что перечень стран актуализируется согласно принятым критерием. А именно, учитываются эпидриски, формирующиеся в других государствах, уровень и динамика заболеваемости коронавирусом, а также принимаемые в стране ответные меры.

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