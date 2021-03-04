Тело 13-летней девочки обнаружено возле многоэтажного дома в Бресте

Тело девочки нашли возле подъезда многоэтажки в Бресте.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Рядом с многоквартирным домом в Бресте нашли тело девочки. Инцидент произошел вечером 3 марта, об этом сообщает BrestCITY.
Тело обнаружено у подъезда многоэтажки на улице Волгоградской. Погибшая – 13-летняя девочка.
На месте происшествия работали милиция, СК, приезжала скорая. В Следственном комитете сообщили, что ребенок, вероятно, упал с высоты.
– Поступило сообщение об обнаружении вблизи одного из многоквартирных домов тела 13-летней жительницы Бреста с признаками падения с высоты. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, – рассказал официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
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