Когда в Минске отключат отопление, рассказали в Мингорисполкоме

Отопительный сезон в Минске завершится, когда позволит погода и эпидемическая ситуация. Фото: pixabay

Решение о завершении отопительного сезона в Минске примут с учетом фактической погоды, ее прогноза и эпидемической ситуации. Об этом заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

– Мы руководствуемся нормативными актами, которые предусматривают, что решение о завершении осенне-зимнего периода местные исполнительные комитеты принимают при установлении среднесуточной температуры не ниже +8 градусов в течение трех суток подряд. Из практики, сложившейся в последние годы, могу сказать, что обычно это происходит в первой-второй декаде апреля, – сказал он, его цитирует агентство «Минск-Новости».

По словам Дороховича, в прошлом году сделали исключение из-за первой волны коронавируса. Отопление отключили позже, чем планировали.

– Для жилых и административных зданий он завершился 8 мая, для учреждений образования и здравоохранения – 26 мая. В нынешнем году мы будем действовать в соответствии с нормативными актами и эпидемической обстановкой. Естественно, учитывая фактическую погоду и ее прогноз, в ближайшее время вопрос завершения отопительного сезона рассматривать не планируем, – добавил Дорохович.

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