В Беларуси 55% работников - женщины: в Минтруда сказали, как будут улучшать экономические возможности белорусок

В Минтруда сказали, как будут бороться с "двойной занятостью" женщин: на работе и дома, и что будут делать для развития женского бизнеса. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в Беларуси свыше 55 процентов от общего числа всех работников - это женщины, сообщило БелТА со ссылкой на информацию Минтруда.

- Женщины сегодня реализуют себя практически во всех сферах. Их социальный и экономический статус возрастает из года в год, - уверен Валерий Ковальков, замминистра труда и соцзащиты.

Также представитель Минтруда заявил, что в Беларуси на государственном уровне делается немало для повышения статуса женщины, а также улучшения условий труда, роста экономической активности и охраны здоровья. Еще он уточнил, что на 2021-ый год запланирован целый ряд документов, нормативно-правовых актов для достижения этих целей.

- Это в первую очередь национальный план действий по обеспечению гендерного равенства и две госпрограммы: «Рынок труда и содействие занятости» и «Здоровье народа и демографическая безопасность». Эти программы предполагают расширение экономических возможностей женщин - содействие в развитии предпринимательства, в том числе в сельской местности, - пояснил Ковальков.

Еще замминистра сказал, что в национальном плане действий, утверждаемом на 5 лет, запланировано предоставление женщинам в Беларуси преференций: экономических и социальных.

Представитель Митруда подчеркнул, что за последние 8 лет уровень безработицы в Беларуси среди женщин сохраняет стабильно низкий уровень.

- Однако при этом остается актуальной проблема двойной занятости женщин: на работе и дома. Именно на ее решение и будут направлены максимальные усилия - как законодательные, так и информационно-пропагандистские, - заключил Ковальков.

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