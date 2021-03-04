«Тебе выломают дверь и выкинут с балкона»: житель Гродно с фейковых страниц рассылал угрозы силовикам и чиновникам

Гродненец использовал специальные программы, чтобы скрывать свою личность. Фото: pixabay.com.

На сайте Следственного Комитета появились подробности расследования уголовного дела в отношении 34-летнего гродненца. Мужчина является фигурантом уголовного дела по обвинению в оскорблении и угрозах применения насилия в отношении правоохранителей и должных лиц.

В СК сообщают, что мужчина в сентябре - ноябре 2020-го года, используя фейковые аккаунты в сосцсетях, писал публичные угрозы в интернете. Вероятно, использовал при этом он и ненормативную лексику, так как на скриншоте, который опубликовала пресс-служба, часть текста закрыта. Но можно все же прочесть, какие угрозы озвучивал гродненец, например, он писал: «Тебе выломают дверь (…) и выкинут с балкона. Или я тебе голову отрежу».

Житель Гродно рассылал анонимные угрозы правоохранителям и чиновникам. Фото: СК.

- Подозреваемый публиковал оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов, членов избирательной комиссии и других должностных лиц в связи с выполнением ими служебных обязанностей, а также направлял им сообщения с угрозами применения насилия, - прокомментировали в СК.

На следствии мужчина сказал, что лично знаком с силовиками и чиновниками, которым угрожал, он не был, а их данные находил в телеграм-каналах. Для того, чтобы оставаться анонимом, мужчина использовал специальные программы. Выявлено свыше 20 фактов такой противоправной деятельности гродненца.

Мужчине предъявили ряд обвинений в том числе по ч.1 ст.366, ст. 364, ст.369 и ст.185 УК РБ. Он находится под стражей.

Расследование завершено, дело передано в прокуратуру для направления в суд.

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