Врачи рассказали о случаях «вечного» инфицирования коронавирусом

Медики выявили случаи «вечного» инфицирования COVID-19 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Медики выявили случаи «вечного» инфицирования COVID-19: в организме носителей лейкемии следы инфекции находили на протяжении более полугода. Об этом сообщает medRxiv.

В частности, в ходе нового исследования ученые из Университета Южной Калифорнии нашли в организмах трех пациентов следы SARS-CoV-2, которые сохранялись более шести месяцев. Причем это наблюдалось о молодых людей: одного парня, а также у мальчика и девочки дошкольного возраста.

По словам медиков, наиболее уязвимы перед COVID-19 люди с подорванным иммунитетом.

Длительное присутствие SARS-CoV-2 в организме пациентов с ослабленной иммунной системой приводит к тому, что он начинает мутировать: появляются новые штаммы, способные уклоняться от иммунных ответов.

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