Жители Витебска требуют продлить контракт с доктором Мартовым

Владимир Мартов (в центре) с коллекгами. Фото: личная страница Владимира Мартова в Facebook.

Электронную петицию к Главному управлению по здравоохранению Витебского облисполкома создали местные жители. Люди требуют продлить контракт заведующему отделением анестезиологии и реанимации БСМП Владимиру Мартову. На момент публикации под ней – более тысячи подписей.

«Мы считаем, что в XXI веке увольнение за правду бесчеловечно! На наш взгляд, это было сделано по той причине, что Владимир Юрьевич Мартов стал одним из первых врачей в Беларуси, кто еще в апреле 2020 года, когда власти уверяли, что никто от COVID-19 у нас не умирает, не побоялся заявить, что проблема есть и она серьезная. Поэтому мы ходатайствуем о восстановлении его в должности заведующего отделением анестезиологии и реаниматологии Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи», – сообщается в тексте петиции.

Напомним, что Мартов получил 1 марта уведомление от руководства БСМП о том, что с 3 апреля с ним не продлевают трудовой контракт, поскольку истекает срок его действия.

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