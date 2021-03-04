В Столинском районе школьник набросил ремень на шею одноклассницы и душил ее, пока не вмешалась учительница

В Столинском районе Комиссия по делам несовершеннолетних готовит для суда документы о переводе мальчика-хулигана в спец-школу. Фото: pixabay.com.

В январе 2021-го года в Столине родители школьницы обратились в милицию, чтобы найти управу на другого жестокого ребенка, сообщает местный ресурс «Новости Столина». Выяснилось, что мальчик терроризирует не только одноклассников, но едва не всю новую школу, в которую перевелся из другой.

Инцидент между детьми произошел в одной из школ Столинского района. Прямо на уроке мальчик набросил на шею одноклассницы ремень и начал силой затягивать его. Не остановился и не ослаблял хватку подросток до тех пор, пока не вмешалась учительница.

Мама девочки написала заявление в РОВД, чтобы привлечь жестокого мальчика к ответственности. В возбуждении уголовного дела ей отказали - слишком юный возраст «душителя». Однако в ходе разбирательства выяснились и другие нелицеприятные факты о школьнике, встал вопрос о переводе мальчика в спец-школу закрытого типа. Этот вопрос обсуждался на Комиссии по делам несовершеннолетних.

Мальчик набросил на шею одноклассницы и стал затягивать - сказал, что она говорила ему гадости. Фото: pixabay.com.

Как стало известно на КДН, этот мальчик попал под пристальное внимание комиссии еще осенью 2019-го года: повредил велосипед ученицы, сорвал урок, разбил окно в тире колледжа, матерился в адрес директора школы, хотел ударить шваброй учителя физкультуры, высыпал мусор на парту одного одноклассника, а другому поджег куртку… И это далеко не весь «послужной список» хулигана!

Беседы, профилактика, общение с психиатрами, психологами, сотрудниками ИДН, попытка перевести на домашнее обучение и в санаторную школу - через все это школьник проходил и не раз, но, увы, как говорится, воз и ныне там. К слову, в другой школе, откуда перевели мальчика, для решения вопроса о его переводе поднялись все родители других детей и добились. Мальчика перевели, а проблемы... вместе с ним.

- Ведет себя не слишком адекватно. На замечания не реагирует. Эмоционально нестабилен. Агрессивный, вспыльчивый, но интеллектуально развит, иногда рассуждает лучше своих сверстников, - делают выводы о мальчике специалисты.

Школьник матерился в адрес директора и хотел ударить шваброй физрука. Фото: pixabay.com.

К слову и в отношении мамы, периодически ставится вопрос о ненадлежащем исполнении ею родительских обязанностей, но это не подтверждалось. Со стороны учителя и наблюдатели замечают: «Мама слишком любит своего ребенка».

Справедливости ради, есть и заявления другой стороны, мальчик говорит, что его обижают другие дети. Например, в случае с мусором - бросили мусор ему в рюкзак. А в инциденте с ремнем, с его слов, та девочка неделю говорила ему колкие гадости. Но…

История пока не закончилась, Комиссия по делаем несовершеннолетних практически единогласно согласилась в том, что необходимо подготовить материалы для суда и выйти с заявлением о направлении мальчика в спец-школу. Такое решение в Беларуси принимает только суд.

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