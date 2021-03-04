Развеян популярный миф о масках

Ученые развеяли миф о масках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ношение защитных масок не вызывает развития гипоксии – пониженного содержания кислорода в организме. Об этом заявили ученые из Университетской больницы в Кливленде, штат Огайо. Результаты их научной работы опубликованы в журнале PLOS ONE.

Исследователи провели эксперимент с участием 50 добровольцев, чей средний возраст составлял 33 года. Ученые замерили у них пульс и уровень кислорода и углекислого газа в крови в состоянии покоя, а также во время быстрой ходьбы.

Затем они сравнили эти показатели и выяснили, что кислородного голодания или чрезмерного количества углекислого газа в крови не было ни у одного из участников исследования.

– Мы надеемся, что эти результаты убедят людей в том, что их тело способно в полной мере получать кислород при ношении маски, – заявили ученые.

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