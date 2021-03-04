Глава МВД сказал, что силовики готовятся к возможному повторению протестов в Беларуси весной 2021 года

Иван Кубраков, министр внутренних дел: "Белорусская милиция уже показала - мы готовы к любым вызовам". Фото: БелТА.

В четверг, 4 марта, министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков рассказал о работе белорусской милиции и о реакции силовиков на возможное повторение протестов весной 2021 года, пишет БелТА.

Журналисты cпросили Ивана Кубракова о том, готова ли милиции, если протесты повторятся? На что глава МВД заявил, что белорусские силовики уже показали, на что способны.

- Белорусская милиция уже показала, что мы готовы к любым вызовам и угрозам, - сказал Иван Кубраков.

Еще он подчеркнул, что основная работа и главные выполняемые сотрудниками ОВД задачи, по сути, остаются не видны.

- Не просто так раскрываются преступления - это кропотливый, ежедневный труд, - пояснил он.

А продолжая тему возможного повторения протестов в Беларуси весной 2021 года, уточнил, что в этом направлении уже сейчас белорусская милиция начала работать на профилактику.

- Мы знаем людей, которые призывают. Помните, когда на Всебелорусское собрание пытались тоже некоторые призвать на улицу, устроить хаос. Все эти люди были установлены, задержаны и привлечены к установленной законом ответственности, - подчеркнул глава МВД.

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