Опубликован список лабораторий, где можно сдать ПЦР-тест на коронавирус для включения в систему «Путешествую без Сovid-19»

Минздрав опубликовал список лабораторий, где можно сдать ПЦР-тест для системы "Путешествую без COVID-19"

Министерство здравоохранения Беларуси определило список лабораторий, которые имеют право проводить лабораторные ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 для включения в информационную систему «Путешествую без Сovid-19». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в столице такой тест могут делать Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии.

В Минской области – Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии и Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

В Брестской области ПЦР-исследование можно пройти в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Также такие тесты выполняют Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии и Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Желающим пройти тест на коронавирус для включения в информационную систему «Путешествую без Сovid-19» в Витебской области можно обращаться в Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В Гомельской области ПЦР-исследование на наличие SARS-CoV-2 делает Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также Мозырский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

В Гродненской области желающие пройти тест на COVID-19 могут сделать это в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

ПЦР-исследование на коронавирус в Могилевской области делает Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Добавим, что «Путешествую без Сovid-19» – это приложение, которое позволяет избежать бумажной волокиты при пересечении границ государств - членов ЕАЭС, так как результаты тестирования будут храниться в единой системе.