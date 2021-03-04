Загадочная смерть пенсионерки в Речице: женщину нашли обгоревшей, но в доме не было ни дыма, ни огня

Пенсионерку нашли в своем доме мертвой и обгоревшей, но пожара не было. Фото: МЧС.

В Речице в частном доме найдено тело женщины. Она могла погибнуть от вспышки паров легковоспламеняющейся жидкости при розжиге печи, рассказали в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.

Около половины третьего 3 марта жительница Речицы пришла навестить свою сестру, которая жила в доме по 2-му переулку Карла Маркса в доме, принадлежащем их брату. На стук никто не ответил. Женщина заглянула в окно и увидела, что сестра лежит на полу в кухне. Она позвонила в МЧС, чтобы спасатели помогли вскрыть двери, вызвала также милицию и скорую помощь.

Когда спасатели вскрыли двери, оказалось, что 69-летняя женщина мертва. Ее одежда была обгоревшей, а на руках, лице и теле были ожоги. При этом в доме не было ни огня, ни дыма.

Предположительно, пенсионерка погибла, когда разжигала печь и воспользовалась для этого воспламеняющейся жидкостью. Вспышка паров горючей жидкости могла привести к такому результату. Также рассматривается нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

Речицкий РОСК проводит проверку.

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