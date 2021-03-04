Психопатам хорошо. Ученые назвали категории людей, которые легче других переносят период пандемии

Ученые вычислили людей, которым в пандемию живется не так уж плохо. Фото: БУЛАТОВ Алексей.

Итальянские ученые проверили, кому в период пандемии жить хорошо. Они исследовали черты личности, которые позволяют легче перенести самоизоляцию, локдауны, поток негативной и пугающей информации и прочие неприятные особенности периода пандемии ковида.

Как пишет РИА Новости, менее всего подвержены неприятным психологическим последствиям, согласно выводам ученых, дерзкие, наглые, безрассудные люди. Таковы результаты опроса, который проводили в Италии с 10 марта по 2 июня 2020 года. Окончательная выборка состояла из 619 человек, средний возраст респондентов – 31,3 года. Именно «темные» черты характера, как выяснилось, помогают сохранить эмоциональное благополучие и не подвергнуться сильному стрессу.

В самом выгодном положении в этом отношении оказались психопаты – те, для кого характерна бессердечность, недостаток сочувствия, социальное доминирование, манипулятивность, импульсивность и стремление к острым ощущением. Люди же, имеющие неустойчивую психику и подверженные перепадам настроения, имеют в этот период низкий уровень эмоционального благополучия.

Психологи отмечают, что психопатические черты действительно помогают людям лучше перенести кризисные ситуации. Однако не стоит так уж радоваться, если среди ваших родных и друзей есть люди с психопатическими чертами – они могут навредить своим близким, пренебрегая мерами защиты в период пандемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стало известно, в организме каких людей коронавирус может поселиться навечно.