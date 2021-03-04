Кратковременные осадки и желтый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 5 марта

Гололедица и осадки ожидаются в Беларуси 5 марта

Синоптики предупредили белорусов о неблагоприятной погоде 5 марта. В республике в этот день ожидаются кратковременные осадки и гололедица.

В пятницу будет облачная с прояснениями погода, местами по стране выпадут осадки (кратковременные снег, мокрый снег). Ночью и утром в некоторых районах синоптики прогнозируют слабый гололед, на дорогах будет гололедица, сообщает сайт pogoda.by. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности.

Ветер будет северо-западный 5-10 м/с, днем местами его порывы могут достигать 14 м/с.

Ночью будет прохладно: от-1°С до -7°С, при прояснениях – до -9°С. Днем столбики термометров покажут от -2°С до +4°С.

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