Ушел от бабушки с пирожками и пропал. В Минском районе ищут подростка, который любит играть в индейцев в лесу

Мальчик уже не раз уходил из дома и летом даже жил какое-то время в палатке - играл в индейцев. Фото: ПСО Ангел.

В Минском районе ищут 15-летнего мальчика, который 2 марта ушел от бабушки в агрогородке Михановичи и исчез. От бабушки 15-летний Глеб ушел в 16.00. От ее дома до дома, где живет мальчик, 5-6 минут ходьбы. Дома Глеб не появился. Известно, что бабушка собрала ему с собой пирожков, положила их в рюкзак.

О пропавшем подростке известно, что его зовут Глеб Черник, и он не в первый раз пропадает, никого об этом не предупредив. МЛЫН.BY пишет, что подросток любит играть в индейцев и в июне прошлого года даже жил некоторое время в шалаше в лесу. Тогда мальчика нашли волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел». Чтобы не заблудиться в лесу, мальчик протянул от шалаша леску, но все равно заплутал в чаще и был очень напуган, когда его нашли.

Глеб – худощавый светловолосый юноша ростом 170 см, у него серые глаза и есть особая примета – шрам на правом ухе. Когда он уходил от бабушки, был одет в синие брюки, черную куртку, черные ботинки и вязаную шапку.

Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении Глеба Черника, просят сообщить об этом по телефонам ПСО «Ангел»: 7733 (для всех операторов мобильной связи), 8 (033) 6666-033, 8 (033) 6666-856. Или по телефону 102 в ближайший отдел милиции.

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