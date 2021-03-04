Носкевич рассказал о ходе расследования дел Тихановского и Координационного совета

Носкевич прокомментировал дело Тихановского. Фото: БЕЛТА

Глава Следственного комитета Иван Носкевич прокомментировал расследование дел Сергея Тихановского и Координационного совета, сообщается в Telegram-канале СК.

– Уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина Тихановского и его сообщников, одно из наиболее объемных дел, которые сейчас находятся в производстве главного следственного управления Центрального аппарата СК, – сообщил он в ходе своего посещения ОАО «Гомсельмаш» 4 марта.

По его словам, расследование уголовного дела уже находится на завершающей стадии.

– Нами сформирован объем обвинения Тихановскому и его сообщникам. Целый ряд эпизодов преступной деятельности соучастников уже выделены в отдельные производства, направлены в суды. В том числе имеем уже обвинительные приговоры, – заявил председатель СК.

Также он добавил, что Тихановскому скоро предъявят окончательное обвинение, а уголовное дело до конца месяца передадут прокурору для решения вопроса о передаче в суд.

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