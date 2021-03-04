Пенсии в Беларуси выплатят досрочно в преддверии 8 Марта

Пенсии в Беларуси выплатят досрочно Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Белпочта» досрочно выплатит пенсии в преддверии праздника 8 Марта. Об этом сообщается на сайте комапнии.

«Выплата пенсий и пособий за 8 марта 2021 года в объектах почтовой связи Минска начнется с пятого марта. В остальных объектах почтовой связи республики выплачивать пенсии и пособия будут с шестого марта», – сказано в сообщении.

Также на «Белпочте» сообщили, что в праздничный день 8 Марта будут работать только дежурные отделения.

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И они оказались довольно стереотипными (подробности).