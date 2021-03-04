В Национальном аэропорту Минска рассказали, в какое время с 6 по 8 марта можно сдать тесты на COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Национальном аэропорту Минска рассказали, в какое время с 6 по 8 марта можно сдать тесты на COVID-19. В эти дни лаборатория будет работать по особу графику. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Национального аэропорта Минск.

- В субботу и воскресенье, 6 и 7 марта, лаборатория будет работать с 6.30 до 14 часов. В эти дни тестирование будет проводиться только методом иммунохроматографического анализа – ИХА. В понедельник, 8 марта – с 9 до 17 часов. В этот день будут выполняться ПЦР и ИХА- тесты. Лаборатория находится в 5-6 секторе зоны вылета на 3 этаже, - проинформировали в пресс-службе.

И добавили, что прием материала для ПЦР-теста осуществляется с 9 до 9.40, с 10 до 12.20, с 12.40 до 15.00.

- Нужно предъявить паспорт, билет или посадочный талон и подтверждение оплаты тестирования в бумажном или же электронном виде. На конкретное время одновременно могут сдать тест не более 34 человек. Время, которое понадобится для проведения исследования – 160 минут. Прием пассажиров осуществляется по живой очереди, так как на данный момент не предусмотрено предварительной записи, - пояснили в Национальном аэропорту Минск.

Результаты исследования выдаются в 12.30, 15.10 и 17.50 в бумажном виде на английском языке и подходят для выезда за пределы Беларуси.

Также, в пресс-службе аэропорта рассказали, что для пассажиров появилась возможность забрать результаты исследования круглосуточно, даже в нерабочее время лаборатории.

- Это можно сделать в павильоне туристических услуг аэропорта, который находится в секторе вылета 1 на 3 этаже. Результаты можно получить и на свою электронную почту. Стоимость данной услуги 5 рублей, - отметили в ведомстве.

Оплатить тестирование методами ПЦР и ИХА можно в отделении банка, через систему ЕРИП, и интернет-банкинг и на месте проведения в аэропорту. При оплате на месте тестирования взимается комиссия в размере 15 рублей. Ознакомиться с механизмом оплаты можно на сайте minsksanepid.by.

- минский городской центр гигиены и эпидемиологии рекомендует всем тем, кто планирует заранее поездки, пройти тестирование в лабораториях Минска. В лабораторию, которая находится в Национальном аэропорту, следует обращаться лишь в случае форс-мажорных ситуаций, - подытожили в пресс-службе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Возможность сдать ПЦР-тест на коронавирус для выезда за границу появилась в Национальном аэропорту Минск.

Его результат придется ждать 160 минут. (подробности)

В Минском аэропорту изменили правила сдачи ПЦР-тестов перед вылетом и по прилету.

ПЦР-тестирование сможет пройти не каждый желающий. (подробности)