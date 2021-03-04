Стало известно, как COVID-19 влияет на сердце и в чем его особое коварство

Медики выявили еще одну коварную особенность коронавируса - он поражает сердце. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе ученые исследовали повреждения сердца и нарушение функции его сокращения, которые возникают у больных ковидом. Результаты пугают. Как пишет РИА Новости со ссылкой на журнал JACC: Bacik to Translation Science, коронавирус способен проникать в клетки сердечной мышцы. Клетки погибают, и нарушается функция сокращения сердца.

Инфекция может также разрушать отдельные мышечные волокна, которые отвечают за сокращение сердца, причем это происходит без воспаления сердечной мышцы, установили исследователи.

"Воспаление может быть вторым ударом по сравнению с повреждением, вызванным вирусом, но оно не является исходной причиной повреждения сердца", — цитирует издание одного из авторов исследования доктора Кори Дж. Лавин.

Механизм повреждения сердца COVID-19 совершенно иной, чем у других вирусных инфекций, которые тоже способны наносить урон этому органу. Особое коварство ковида в том, что проблемы с сердцем могут возникнуть в отдаленной перспективе у людей, которые перенесли заболевание даже в легкой форме, отметили исследователи.

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