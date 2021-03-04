В Минске 4 марта открыли обновленное здание республиканской ГАИ. Фото: БелТА

В Минске в четверг, 4 марта, открыли обновленное здание республиканской ГАИ специального подразделения ДПС «Стрела» МВД. Об этом сообщает БелТА.

- Мы с вами присутствуем на историческом событии: именно сегодня открывается реконструированное здание ГАИ МВД. Всем известно, что сотрудники Госавтоинспекции несут службу 24 часа в сутки. И это не просто слова. Сотрудники ГАИ в круглосуточном режиме обеспечивают дорожную безопасность и приходят на помощь людям. И я уверен, что улучшенные условия для работы – это еще один стимул для того, чтобы выполнять свои должностные обязанности более качественно. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто принимал участие в реконструкции. Это большой труд. Когда в 2019 году только начались ремонтные работы, никто не ожидал, что все будет так оперативно. Это современное здание, в котором будет комфортно нашим сотрудникам, - отметил глава МВД Иван Кубраков.

Начальник главного управления ГАИ МВД Дмитрий Корзюк отметил, что здание, расположенное по улице Грушевская, 7 имеет давнюю историю. Изначально оно было построено на базе казарм одной из воинских частей внутренних войск.

- В середине 1990-х сюда въехало подразделение ГАИ и спецподразделение ДПС «Стрела» МВД. Этому зданию без малого 30 лет. В 2019 году начались работы по его реконструкции. Добавился этаж, были созданы дополнительные условия для более комфортной работы сотрудников, - подчеркнул Корзюк.

Здание отвечает всем требованиям для качественного несения службы. Кабинеты для приема граждан стали более просторными, также появились актовый зал, помещение для просушивания одежды, комната приема пищи, душевые. Помимо этого, у сотрудников ГАИ есть возможность на работе отдохнуть и подготовиться к дежурству. Современный вид приобрели и прилегающая территория и парковка, которая оснащена системой видеонаблюдения.

В Минске 4 марта открыли обновленное здание республиканской ГАИ. Фото: БелТА

В ГАИ отметили, что уже 3 июля свои двери откроет и музей Госавтоинспекции. Для него также предусмотрено помещение в новом здании.

В церемонии открытия обновленного здания республиканской ГАИ приняли участие мэр Минска Владимир Кухарев, настоятель Всехсвятского прихода протоирей Федор Повный, ветераны ГАИ и другие почетные гости.

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