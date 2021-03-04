Стало известно, какое место в мире Беларусь заняла по 59 показателям продовольственной безопасности

Подсчитано, на каком месте Беларусь находится по продовольственной безопасности. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Опубликованы итоги 2020 года по уровню продовольственной безопасности среди 113 стран. Глобальный индекс продовольственной безопасности высчитывается уже девятый раз, сообщает АФН. Аналитики The Economist Intelligence Unit при поддержке Corteva Agriscience высчитывают его на основе 59 показателей.

Максимально возможный балл в этой системе – 100. Это эталон, которого не достигла ни одна из обсчитанных стран. На первом месте в рейтинге Финляндия, у нее 85,3 балла, на втором – Ирландия с 83,8 балла. Только эти две страны сумели преодолеть планку в 80 баллов.

Критерии, по которым высчитывается общая оценка: доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, а также разнообразие и устойчивость природных ресурсов. Наличие продуктов питания в Беларуси оценено в 65,8 балла (28 место), качество и безопасность – в 85,5 балла (26 место). Разнообразие рациона белорусов потянуло на 62,7 балла, доступность продуктов питания для населения – 85 баллов, а разнообразие природных ресурсов и их устойчивость в Беларуси специалисты оценили в 56,3 балла (20 место).

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